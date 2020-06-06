حملات مكثفة بمواقف سوهاج لضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة
كتب:
خالد الغويط
07:55 م | السبت 06 يونيو 2020
أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ضرورة متابعة جميع المواقف وخطوط سير السيارات، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشدد على سحب تراخيص سيارات الأجرة حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة، أو سماحه للمواطنين بالركوب دونها، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لاستمرار المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة.
وقام الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، بجولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات العمومية بمركزي أخميم والمراغة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بشأن متابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام.
وتفقد نائب المحافظ موقف سرفيس أخميم سوهاج، واطمئن على السائقين والركاب من المواطنين والتزامهم بارتداء الكمامات، حفاظًا على سلامتهم.
كما تفقد أعمال تجميل ورصف طريق أخميم سوهاج بطول 5 كيلو متر، وتابع رصف شارع أحمد حلمي الشريف، بطول كيلو و300 متر، موجهًا بالالتزام بالجدول الزمني للمشروعات وسرعة النجاز الأعمال.
واستكمل " القاضي" جولته التفقدية في مركز ومدينة المراغة حيث تفقد موقف سرفيس المراغة سوهاج واطمئن على الاالتزام بارتداء الكمامات، ثم تفقد أعمال ارصف طريق بناويط ضمن مبادرة "حياة كريمة".