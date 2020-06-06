حملات مكثفة بمواقف سوهاج لضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ضرورة متابعة جميع المواقف وخطوط سير السيارات، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد على سحب تراخيص سيارات الأجرة حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة، أو سماحه للمواطنين بالركوب دونها، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لاستمرار المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة.

وقام الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، بجولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات العمومية بمركزي أخميم والمراغة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بشأن متابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام.

وتفقد نائب المحافظ موقف سرفيس أخميم سوهاج، واطمئن على السائقين والركاب من المواطنين والتزامهم بارتداء الكمامات، حفاظًا على سلامتهم.

كما تفقد أعمال تجميل ورصف طريق أخميم سوهاج بطول 5 كيلو متر، وتابع رصف شارع أحمد حلمي الشريف، بطول كيلو و300 متر، موجهًا بالالتزام بالجدول الزمني للمشروعات وسرعة النجاز الأعمال.

واستكمل " القاضي" جولته التفقدية في مركز ومدينة المراغة حيث تفقد موقف سرفيس المراغة سوهاج واطمئن على الاالتزام بارتداء الكمامات، ثم تفقد أعمال ارصف طريق بناويط ضمن مبادرة "حياة كريمة".