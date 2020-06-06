روسيا: دواء "ليفيليماب" الجديد يعالج المضاعفات الخطيرة لمرضى كورونا

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة الروسية أن دواء "ليفيليماب" الذي تم تسجيله في روسيا، يعالج المضاعفات الخطيرة لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر المصدر في تصريح لوكالة أنباء " انترفاكس" الروسية، اليوم، أن الاسم التجاري لدواء ليفيليماب هو (Ilsira)، مشيرا إلى أن هذا الدواء هو الثاني الذي يتم تسجيله في روسيا بشكل عاجل.

مصدر روسي: الدواء الجديد مخصص لعلاج حالات شديدة يطلق عليها "عاصفة السيتوكين"

وأوضح المصدر أن الدواء الجديد مخصص لعلاج الحالات الشديدة من مرض كورونا المستجد، أي في حال حدوث المضاعفات التي يُطلق عليها "عاصفة السيتوكين"، وهي رد فعل التهابي مفرط للجسم على دخول الفيروس، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، وخاصة أنسجة الرئتين، واشتداد العدوى مع نتيجة قاتلة محتملة".

وأكد المصدر، أن منع تطور "عاصفة السيتوكين" مهم للغاية في علاج كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت الأسبوع الماضي أول دواء روسي لمكافحة كورونا المستجد، وهو عقار "أفيفافير".