بـ2.5.. الجمعيات الأهلية توزع كمامات بسعر المصنع في أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توفير كمامات من النوع الجيد بأسعار المصنع، ودون أي هامش ربح، وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ أن هذه الكمامات سيتم توزيعها تباعًا من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة، وبسعر 2.5 جنيه للكمامة الواحدة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لترشيح الجمعيات النشيطة، والتي لها سابقة أعمال في مثل هذه الأمور، لضمان وصول الكمامات لأكبر شريحة من المواطنين داخل قرى ومدن المحافظة.

وأوضح "عطية" أن المحافظة نسقت مع الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة، لشراء كميات كبيرة من الكمامات، والتي سيتوالى وصولها على دفعات للوفاء باحتياجات المواطنين، تمهيدًا لتوزيعها بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.