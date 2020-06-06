روحاني: حفل زفاف رفع عدد إصابات كورونا في إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، إن حفل زفاف ساهم في ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكنه أصر على أن البلاد ليس أمامها خيار سوى أن تبقي اقتصادها مفتوحا رغم تحذيرات من موجة ثانية من التفشي.

وسجلت إيران، التي خففت تدريجيا إجراءات العزل العام منذ منتصف أبريل، ارتفاعا حادا في عدد الإصابات اليومية في الأيام الماضية، وكان العدد المسجل يوم الخميس وهو 3574 أعلى عدد إصابات يومية منذ فبراير عندما تم ظهور التفشي للمرة الأولى، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال روحاني للتليفزيون الرسمي "في موقع واحد.. شهدنا ذروة في هذه الجائحة وكان المصدر حفل زفاف تسبب في مشكلات لمواطنين وطواقم طبية وخسائر للاقتصاد وللنظام الصحي في البلاد"، ولم يذكر متى وأين أقيم ذلك الزفاف؟

لكن عدد حالات الإصابة الجديدة تراجع إلى 2886 يوم الجمعة، ما رفع الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 167 ألفا وما يزيد عن 8 آلاف وفاة.

وحذر مسؤولون في مجال الصحة من موجة ثانية من التفشي لكنهم قالوا إن سبب الارتفاع في الحالات الجديدة ربما يعود لاتساع نطاق إجراء الفحوص. وقال مسؤول إن نحو 70 بالمئة من الحالات الجديدة في طهران كانت بين من سافروا مؤخرا إلى خارج العاصمة.

وتواجه إيران صعوبات في احتواء انتشار كوفيد-19، وتخشى السلطات أن تؤدي الإجراءات التي فرضت للحد من أنشطة الحياة العامة والاقتصادية لمكافحة الفيروس إلى إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من أثر العقوبات الدولية.

وقال روحاني "في تلك الظروف ليس لدينا خيار آخر.. ليس هناك خيار ثان... يتعين علينا أن نعمل ويجب أن تواصل مصانعنا نشاطها وأن تظل متاجرنا مفتوحة ويجب أن تكون هناك تنقلات في البلاد ما دامت ضرورية".

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الجامعات الإيرانية فتحت أبوابها مجددا يوم السبت بعد أن ظلت مغلقة لثلاثة أشهر ونصف. وقال روحاني إن من المقرر أيضا أن تفتح دور رياض الأطفال خلال أسبوع وكذلك فصول دراسة القرآن واللغات.