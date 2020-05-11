وزير الصناعة الإيراني: تلقيت تهديدا من مكتب الرئيس طالبني فيه بالاستقالة

قال وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، إنه تلقى تهديدًا من محمود واعظي مدير مكتب الرئيس حسن روحاني في 6 مايو الجاري، طالبه فيه بالاستقالة إذا لم يوافق البرلمان على تشكيل وزارة التجارة، وفقًا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية..

وأضاف "رحماني" في رسالته إلى الرئيس حسن روحاني، أنه لم يكن له علاقة برفض البرلمان الموافقة على تشكيل الوزارة، ولا مسؤولية له عن قرار البرلمان رفض الطلب الذي قدمته الحكومة لتشكيل وزارة منفصلة.

وأضاف "رحماني" أنه تلقى اليوم مجددًا اتصالًا من واعظي وطالبه بالاستقالة، بينما كان في اجتماع لتعزيز التصدير في الوزارة، مشيرًا إلى أنه لا يرى أي حجة شرعية لمطالبته بالاستقالة.

وأشارت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، إلى أن "روحاني" أقال الوزير رحماني اليوم، وعين حسين مدرس خياباني قائمًا بأعمال الوزير، حتى اختيار وزير جديد وتقديمه للبرلمان، للتصويت على منحه الثقة.

وذكرت الوكالة، أن هذه أول مرة يقال فيها وزير للصناعة في تاريخ إيران.

وقالت مواقع إيرانية، إن إقالة الوزير جاءت على خلفية ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق في السوق الإيرانية خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر سيارة "سايبا" محلية الصنع، إلى 900 مليون ريال إيراني (نحو 5600 دولار)، وهي زيادة بنحو الضعف في غضون شهرين، وذلك على الرغم من إعلان الشركة المصنعة عن توقف الإنتاج.

ورفض البرلمان الإيراني أمس الأحد مشروع خطة تشكيل وزارة التجارة والخدمات التجارية.