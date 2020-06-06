حزب الغد: نسعى إلى ضم كوادر جديدة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية

أكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن الحزب يسعى خلال الفترة المقبلة لتأهيل الشباب للعمل السياسي من خلال برامج تدريبية مكثفة في جميع المحافظات.

وأضاف موسى في تصريحات له أن الحزب يعمل على الانتشار المكثف في الشارع واختيار أفضل الكوادر التي تمثله في إطار الهيكل التنظيمي للحزب استعدادًا للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة.

وأشار إلى أن الحزب خلال الفترة الماضية ضم العديد من الشخصيات العامة ومتخصصين في كل المجالات قانونية واقتصادية، وغيرها بهدف المنافسة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المتمثلة في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية.