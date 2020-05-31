رئيس الغد: حل حزب العدالة والتنمية خطوة لحل الأحزاب الدينية

رحب موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بحكم حل حزب العدالة والتنمية ومصادرة أمواله، مؤكداً أنها خطوة لحل كل الأحزاب الدينية لما تمثله من خطر حقيقي على الدولة والحياة السياسية.

وأضاف موسى لـ"الوطن" إن الأحزاب الدينية مخالفة لمفهوم الحياة السياسية والدستور المصري الذي يحظر إنشاء أي أحزاب بناء على مرجعية دينية، مشيراً إلى أن هذه الأحزاب تعزز العنصرية والطائفية في المجتمع ولابد من حلها.

وتابع أن هذه الأحزاب لها أغراض وأهداف سياسية وتستغل الدين لتحقيقها وتقوم بتضليل المجتمع، منوهاً بأنه يجب تفعيل القانون والدستور وحل كل حزب تم تأسيسه على خلفية دينية أو ثبت بالممارسة أنه يستغل الدين في السياسة.