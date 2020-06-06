الأردن يرحب.. أول دولة عربية تعلق على مبادرة مصر لحل أزمة ليبيا

ثمن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، جهود مصر التي أثمرت عن إعلان القاهرة بشأن ليبيا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكري للأزمة الليبية.

وتم الإعلان عن المبادرة اليوم، خلال مؤتمر صحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ودعت المبادرة إلى وقف لإطلاق النار اعتباراً من يوم الإثنين وشددت على أهمية مخرجات مؤتمر برلين بشأن الوصول لحل سياسي في ليبيا، والالتزام بإعلان دستور ليبي وإحياء المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.