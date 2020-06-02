الأردن يكشف عن إحباط مخططين إرهابيين استهدفا المخابرات

أحبطت دائرة المخابرات العامة في الأردن مخططين إرهابيين استهدفا مبناها في الزرقاء، وإحدى دورياتها الثابتة، وتم القبض على المتهمين أواخر فبراير الماضي.

هذا ما كشفت عنه صحيفة "الرأي" الأردنية، وبحسب الصحيفة فإن المتهمين خططا لعمليتهما الإرهابية نصرة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وكانا يتابعان إصدارات التنظيم لتقوية عزيمتهما وترسيخ فكره لديهما، حتى أصبحا يكفران الأجهزة الأمنية كافة، وتحديدا دائرة المخابرات، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

ويواجه المتهمان، وفق إسناد نيابة أمن الدولة، تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.