قطر تسجل 1700 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق 1754 إصابة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي جرى رصدها في قطر حتى اليوم بذلك 67195، بما فيها 24617 حالة نشطة بينها 238 مريضا في العناية المركزة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبلغت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في البلاد اليوم 51 حالة وفاة، بتسجيل وفاتين جديدتين، خلال اليوم الأخير.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في قطر منذ أمس بواقع 1592 حالة شفاء جديدة إلى 42527.