قطر للبترول تخفض الإنفاق بنسبة 30% وتخفض أعداد العاملين بسبب كورونا

أعلنت قطر للبترول أنها ستخفض الانفاق الرأسمالي والتشغيلي للشركة بنسبة 30%، للتعامل مع الوضع الحالي في أسواق الطاقة العالمية، في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونقلت شبكة "CNBC" عن سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أنه صرح في ندوة عبر الاتصال المرئي مجلس الأعمال الأمريكي القطري، إن خفض التكاليف التشغيلية لن يكون له أي تأثير على خطط التطوير المعلنة للشركة.

وكان الوزير "الكعبي"، قد توجه إلى العاملين في الشركة الشهر الماضي برسالة إلكترونية قال فيها "إن الشركة ستعمد إلى خفض عدد العاملين باستثناء القطريين لمواجهة تحديات السوق".