كارولين عزمي تستكمل تصوير مشاهدها في "قوت القلوب"

تستكمل الفنانة كارولين عزمي، تصوير باقي مشاهدها في مسلسل "قوت القلوب"، بعدما تم وقف التصوير بسبب الأعمال الرمضانية، ومن المقرر أن يتم عرض باقي أحداث المسلسل خلال الفترة المقبلة.

وخاضت كارولين السباق الرمضاني الماضي بعملين "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وشريف منير، و"عمر ودياب" مع مصطفى خاطر وعلي ربيع.

"قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ 50 حلقة، بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.