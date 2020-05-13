في الحلقة 20 من مسلسل عمر ودياب.. مصطفى خاطر يصارح كارولين عزمي بحبه

تبدأ أحداث الحلقة 20 من مسلسل عمر ودياب بالثنائي علي ربيع ومصطفى خاطر، وهم يعملون في المهن الجديدة لهم بالنادي ولكن لا أحد منهم يلتزم بمهام وظيفته.

يبدأ علي ربيع في تعطيل حارس المرمى بدلا من أن يجمع الكرات حتى يتسبب في خسارة الفريق، أما مصطفى خاطر يعطل المدرب بدلا من حمل المصابين، وتتعطل سيارة حمل المصابين حتى أنهم يدفعونها لنقل المصاب من الملعب .

يذهب علي ربيع ومصطفى خاطر لكارولين عزمي لطلب مساعدتها في إيجاد وظيفة جديدة، لكنها تظن أن مصطفى خاطر ذاهب ليصارحها بحبه وهو يستغل الفرصة ويؤكد لها حبه ويبدأ يعاملها بمنطق أنهما سيتزوجان.

ويعرض مسلسل "عمر ودياب" على قناة الحياة الساعة 9 مساءً، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.

ويعرض على شاشة قناة الحياة في تمام التاسعة مساء، والإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثانية في العاشرة والربع صباحا.