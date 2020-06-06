"النقض" تؤيد حكم الجنايات في قضية "قسم حلوان"

أيدت محكمة النقض، حكم الجنايات في قضية اقتحام قسم حلوان، ورفضت طعن المحكوم عليهم ليصبح حكم الجنايات في القضية نهائيا باتا.

وكان المحكوم عليهم طعنوا على حكم إدانتهم الصادر عام 2017 والذي قضى بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام، و50 متهما بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ3 آخرين في القضية التي وقعت أحداثها عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013.

ونسبت تحقيقات القضية للمتهمين أنهم في يوم 14 أغسطس من عام 2013، توجهوا إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات مشتعلة واسطوانات الغاز، ثم أطلقوا أعيرة نارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحرقوا مبنى القسم وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بشأن المتهمين والذي أيدته محكمة النقض في جلسة اليوم.