رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل المؤتمر الافتراضي الدولي حول كورونا

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، تفاصيل المؤتمر الافتراضي الدولي حول فيروس كورونا "تحديات وممارسات متعددة التخصصات"، قائلا إنه تم التفكير في تنظيم المؤتمر مند حوالي شهر نتيجة للأبحاث المشتركة من علماء جامعة حلوان، لبحث تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك أبحاث علمية بالفعل تم البدء فيها بين علماء من الجامعة وعلماء من اليابان وألمانيا.

وأضاف "نجم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنهم سيبحثوا خروج تلك الأبحاث إلى حيز التنفيذ لإيجاد نوع من العلاج أو الوقاية من الفيروس اللعين، مؤكدا أن المؤتمر ليس طبيا فحسب ولكن يغطي مجالات مختلفة، لافتا إلى أن أحد أساتذة جامعة الهندسة بجامعة حلوان ابتكر برنامج يمكن من خلاله تتبع المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن المؤتمر سيغطي أيضا مجال العمارة، موضحا أن المتخصصين في هذا المجال سيقدمون تجارب حقيقية لبحث كيفية تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن توصيات المؤتمر سيتم متابعتها، كما أن وزير التعليم العالي أخبره أنه سيتابع بنفسه بعض جلسات المؤتمر.