فيديو.. عمد ومشايخ طبرق يدعمون الجيش الليبي ضد الغزو التركي

جدد النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة طبرق الليبية دعمهم للجيش الوطني الليبي ورفضهم للغزو التركي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

واستعرض التقرير، بيانا صادرا عن عمد ومشايخ طبرق، أعلن الجميع فيه تأييدهم لكل الخطوات التي تتخذها القوات المسلحة، كما أعلنوا أن دعم الجيش الليبي من المسلمات التي لا يمكن التنازل عنها.

وطالب البيان الجيش الليبي، باستمرار ما وصفوه بـ"الحرب المقدسة" في مواجهة الاحتلال التركي وعدوان المرتزقة والإرهابيين حتى تحرير كامل التراب الليبي، كما طالب نشطاء طبرق جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، باتخاذ إجراءات صارمة تجاه التدخل التركي السافر.