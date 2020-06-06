وزير الطاقة الجزائري: مشاورات أوبك ساهمت في انتعاش سوق النفط

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم، ان المشاورات والاجتماعات بين دول منظمة "أوبك" ساهمت في الانتعاش التدريجي لسوق النفط الدولي وتحسين توقعات العرض والطلب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح عرقاب في افتتاح أعمال الاجتماع الاستثنائي الوزاري الـ179 لمنظمة "أوبك +" أن "جائحة (كورونا) ألحقت أضرارا وخيمة على الاقتصاد العالمي وبالتالي بسوق النفط الدولية".

وأكد عرقاب، أن "الطلب على النفط وعلى نطاق واسع وما ينتج عنه من اختلال من توازن بين العرض والطلب يمكن أن يؤدي إلى زيادة سعة التخزين العالمية وتتسبب في وقف الإنتاج".

واعتبر عرقاب، أن سوق النفط في حالة "سقوط حر" لا يمكن تحملها ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا السقوط معتبرا أن اجتماع اليوم سيكون فرصة لدول منظمة (أوبك) وحلفائها لاتخاذ القرارات الحاسمة.

ويأتي الاجتماع الاستثنائي لوزراء "أوبك +" الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي من لمتابعة اتفاق (أوبك) والدول المنتجة خارجها للنظر في إمكانية تمديد خفض الإنتاج للشهر المقبل.