فيديو.. تونسيون ينددون بموت جورج فلويد

تجمع مجموعة من الشباب المستقل يمثلون حوالي 31 جمعية ومنظمة غير حكومية بتونس أمام المسرح البلدي بالعاصمة، اليوم، للتنديد بما يتعرض له منذ عقود الأمريكيون من أصل إفريقي وآخرها الحادثة التي أشعلت شوارع أمريكا وهي مقتل "جورج فلويد" على يد عناصر من الشرطة الذين قطعو عنه التنفس بتركيعه في الأرض والضغط على عنقه بدم بارد غير مكترثين بصراخه قائلا I can't breathe، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.

وهذه الحادثة الأليمة أشعلت التحركات والاحتجاجات الشعبية في فلوريدا وغيرها من الولايات المتحدة الأمريكية وأججت تجمعات وتحركات في عدد كبير من دول العالم ومن بينها تونس التي ترفض العنف والعنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء.

وأكد عدد من المشاركين في التحرك على أهمية نبذ العنصرية في العالم وفي تونس أيضا والتضامن بين كل الفئات مهما كان لونهم وجنسيتهم.

واعتبر المشاركون، أن الوقفة الرمزية تحية لجورج فلويد ولكن لابد أن لا تقتصر على مجرد وقفات رمزية وشعارات بل يجب أن يكون رفض التونسيين للعنصرية ممارسة تطبق في حياتهم اليومية في علاقة بعدة أقليات متواجدة بتونس.

واعتبر البعض الآخر أن الوقفة الرمزية لسيت رهانا سياسيا بل هو رهان إنساني وحق إنساني عالمي ومن العيب أن نعيش في 2020 بعقلية العبودية والتمييز في الولايات المتحدة الأمريكية وتونس وغيرها من البلدان.