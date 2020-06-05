فلويد وقاتله عملا في مكان واحد.. مالكة الملهى الليلي: جورج كان محبوبا

وقف الحشد المشارك في مراسم تأبين جورج فلويد بصمت لـ 8 دقائق و46 ثانية، هي المدة ذاتها التي قضاها الشرطي ديريك شوفين وركبته على عنق فلويد، في مشهد صور وانتشر بشكل واسع على الإنترنت، حيث شارك المئات في منيابوليس وداع الرجل الذي في أشعلت بسببه مظاهرات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.

ومن ضمن ملابسات الأحداث المرتبطة بمقتل الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد رجل الشرطة ديريك تشوفين، تتكشف شيئا فشيئا، حاملة معها العديد من المفاجآت، أبرزها أن الاثنين عملا معا في مكان واحد.

"جورج فلويد كان يعمل بجد ويمتلك ابتسامة عريضة وشخصية طبية، وكان محبوبا بين زملائه في العمل، بالفعل كان رجل لطيف جدا وطيب رغم جسده الضخم، ولديه الكثير من الكاريزما"، بحسب حديث مايا سانتا ماريا، المالكة السابقة للملهى الليلي الذي كان عمل به فلويد لـ"الوطن".

الظابط المتهم بالقتل تشوفين عمل أيضا هناك على مدار 17 عاما، بصفته رجل شرطة خارج الخدمة، بمعنى أنه كان يساعد في حفظ الأمن هناك خارج ساعات عمله كشرطي نظامي.

وأضافت سانتا ماريا: "تشوفين لديه تاريخ من العنف الانتهاكات والشكاوى من زملائه وبعض الشخصيات التي تعامل معها، لكن لا أعرف لماذا فعل هذا مع فلويد".

وكان مقطع الفيديو الذي قد وثق عملية اعتقال جورج فلويد على يد رجل الشرطة ديريك تشوفين، قد أثار غضبا واسعا في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأدى إلى خروج تظاهرات واندلاع أعمال شغب في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مدينة مينيسوتا، حيث وقعت الحادثة.

وتابعت سانتا ماريا: "ما حدث لجورج كان مرعبا وشيء مريع ولا يمكن وصفه بالكلمات، وحزنت للغاية حينما شاهدت مقطع الفيديو".

وفي سياق متصل قالت السنياتور الأمريكية عن ولاية مينسوتا، إيمي كلوبتشار، إنه سيتم تغيير تهمة الشرطي ديريك تشوفين، المتهم بقتل المواطن جورج فلويد، إلى القتل من الدرجة الثانية.

وأضافت كلوبتشار أنه سيتم أيضا توجيه تهم للضباط الثلاثة الآخرين، حيث أفادت بأنه وبحسب نص القانون الأمريكي، فإن تهمة القتل من الدرجة الثانية تترتب عنها عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات كحد أدنى و40 عاما كحد أقصى.