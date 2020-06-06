الصحة: استخدام الكمامة القماش عدة مرات بشرط مطابقة المواصفات

قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة لأمراض الصدر بوزارة الصحة، إنه يجب أن تخصص أدوات لمريض كورونا حال جرى عزله منزليا، ويجري غسلها بشكل جيد بالماء والصابون، مع ضرورة تباعده اجتماعيا مع المحيطين به بمسافة لا تقل عن متر ونصف، عند إعطائه أي شيء أو التحدث معه.

وأضاف "أمين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالعزيز وسهير جودة، أن الكمامة القماش إذا كانت مطابقة للمواصفات الصحية تكون جيدة، ويمكن استخدامها لعدة مرات.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لأمراض الصدر بوزارة الصحة، أن هناك بعض الكمامات تتواجد في الأسواق غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مؤكدا أن وزارة الصحة أعلنت بعض الكمامات غير المطابقة بهدف سحبها من الأسواق.