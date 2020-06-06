فيديوجراف.. الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة وكيفية التخلص منها

أصدّرت الحكومة قراراً إلزامياً على المواطنين بارتداء الكمامات عند دخول الأماكن العامة أو المنشآت الحكومية أو استخدام المواصلات العامة والخاصة، وذلك ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديوجراف للتوعية، وتوضيح الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة، وكيفية التخلص منها، إضافة إلى الممارسات الخاطئة التي لابد من تجنبها أثناء ارتدائها.

وجاء في الفيديوجراف، أنَّ الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة، تتمثل في:

غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرهما باستخدام مطهر اليدين قبل لمس الكمامة.

تفقد الكمامة للتأكّد من خلوها من أي شقوق أو ثقوب.

تحديد الطرف العلوي للكمامة حيث يوجد الشريط المعدني أو الطرف المقوى.

التأكّد من أن الجهة الخارجية للكمامة هي الملونة.

وتضمنت الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة أيضاً، وفقاً للفيديوجراف:

ضرورة الإمساك بالكمامة من الجانبين ووضعها على الأذنين.

تثبيت الطرف المعدني أو المقوى فوق الأنف جيداً.

التأكّد من تغطية الفم والأنف والذقن بشكل كامل.

تعديل وضع الكمامة على الوجه للتأكّد من عدم ترك أي فراغات على الجوانب.

وفيما يتعلق بالطريقة الآمنة لنزع الكمامة، أظهر الفيديوجراف، ضرورة نزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس، مع إبعادها عن نفسك وعن الأسطح الأخرى في أثناء نزعها.

وبالنسبة للكمامة الطبية: يجب تمزيقها لمنع إعادة استخدامها مجدداً، ومن ثم وضعها في كيس مغلق وإلقائه مع المخلفات المنزلية.

أما بالنسبة للكمامة القماش، فيجب غسل الكمامة جيداً بالماء والصابون، ثم وضعها في ماء مضافاً إليه مطهر "الكلور" وذلك من خلال وضع 10 سم كلور على لتر ماء، لتطهير الكمامة، مع شطف الكمامة بالماء، إضافة إلى تعريض الكمامة لأشعة الشمس لتجفيفها وتطهيرها، وأخيراً لابد من غسل اليدين بعد نزع الكمامة.

كما رصدّ الفيديوجراف مجموعة من الممارسات الخاطئة التي لابد من تجنبها في أثناء ارتداء الكمامة، والمتمثلة فيما يلي:

ضرورة الحذر نهائياً من ارتداء كمامة أي شخص آخر مهما كانت درجة قرابته.

عدم استخدام كمامة ممزقة أو رطبة.

عدم وضع الكمامة على الفم أو الأنف فقط.

عدم ارتداء كمامة فضفاضة.

عدم لمس الجهة الخارجية للكمامة.

عدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين، وتجنب فعل أي شيء آخر يستدعي لمس الكمامة.

عدم ترك الكمامة في مكان من الممكن أن يصل إليه الأخرون.

عدم استخدام الكمامة مجدداً.

وأبرز الفيديوجراف، ملاحظات عامة في أثناء ارتدائك للكمامة، تتمثل في: