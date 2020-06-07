6 إرشادات لارتداء الكمامة في مكان العمل

مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، فرضت الحكومة المصرية على المواطنين إرتداء الكمامة للوقاية من كوفيد 19، وتستعرض "الوطن" إرشادات ارتداء الكمامة في أماكن العمل وفق تطبيق صحة مصر كالتالي:

1) يجب ارتداء كمامة الأنف والفم في مكان العمل.

2) تحديد الطرف العلوي بحيث يكون الشريط المعدني أو الطرف المقوى بالأعلى.

3) تأكد أن الجهة الخارجية هي الملونة.

4) تثبيت الطرف المعدنى أو المقوى على أنفك جيدا، ويجب أن تكون الكمامة ملاصقة للأنف ووالفم.

5) التأكد أن الجهة الخارجية هي الملونة.

6) لا تلمس الجهة الأمامية من الكمامة وتخلص منها في سلة المهملات بعد خلعها مع غسل اليدين بالماء والصابون.

ويجب التأكد أن الكمامة لا تسبب صعوبات في التنفس خاصة لمصابي الأمراض القلبية والرئوية.