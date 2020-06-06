أوبك: العراق يلتزم بخفض إنتاجه من النفط الخام

جدد العراق التزامه الكامل بقرارات خفض إنتاج النفط الخام التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون.

وأشار العراق، إلى أهمية روح الفريق والجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في بيان تلقته "أوبك اليوم، إنه "على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية التي يواجهها العراق لا تزال البلاد ملتزمة بالاتفاق".

وأكد جهاد، أن العراق ظل مدافعا قويا على مر السنين عن جميع الجهود التي تساعد في استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط.

وأشار المتحدث العراقي، إلى أن العراق في حوار مستمر مع رئيس مؤتمر أوبك، وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ووزراء النفط والطاقة لمناقشة التطورات في سوق النفط.

وترأس وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم، الاجتماع الـ179 لوزراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة اتفاق دول المنظمة وحلفائها للنظر في إمكانية تمديد خفض الإنتاج للشهر المقبل.

ومن المقرر أن يعقب هذا الاجتماع، اجتماع آخر لـ"أوبك +" الذي سيضم دول الأوبك بالإضافة للمنتجين من خارج المنظمة؛ لبحث دراسة وضع سوق النفط العالمية وآفاقها للأشهر المقبلة.

وتهدف تلك الاجتماعات إلى تنفيذ اتفاق 12 أبريل الماضي المتعلق بخفض إنتاج الدول الموقعة على إعلان التعاون، بسبب أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19".

من جانبه، أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن الاجتماعات والمشاورات بين الدول ساهمت وبشكل كبير في الانتعاش التدريجي لسوق النفط الدولي وتحسنت توقعات العرض والطلب.

وقال عرقاب، إن خفض الإنتاج ساهم في انتعاش تدريجي لسوق النفط كما تحسنت التوقعات للعرض والطلب مع تعديلات في الإنتاج، كما ارتفع الطلب عالميا، مع عودة النشاط الاقتصادي.