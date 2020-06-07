محافظ أسيوط: مناقصة عامة لتطوير 23 مدرسة ضمن "حياة كريمة"

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إجراء مناقصة عامة لتطوير ورفع كفاءة 23 مدرسة بمختلف قرى ومراكز المحافظة والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارتي التنمية المحلية والتخطيط بـ 60 قرية أكثر احتياجاً على مستوى المحافظة فى المرحلة الأولى.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جرى الاستلام الابتدائى لعملية إحلال جزئى لمبنى مدرسة بلوط الإعدادية المشتركة بمركز القوصية واستلام جزئى لمدرسة البطل صلاح سالم للتعليم الأساسى بحى غرب تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وتنفيذا لرؤية مصر 2030 فى مجال التعليم والقضاء على الكثافات داخل الفصول وتعدد الفترات بالمدارس.

وأوضح المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط أن خطة الهيئة لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة 23 مدرسة بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن خطة الهيئة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث بدأ تقديم العطاءات بمقر الهيئة بأسيوط، لافتاً إلى أن الهيئة مستمرة فى إنشاء ورفع كفاءة المدارس بمختلف قرى ومراكز المحافظة وفقا للخطة السنوية، مشيرا إلى إنشاء مبنى جديد بمدرسة بلوط الإعدادية المشتركة بمركز القوصية والذى سيساهم فى خفض الكثافات داخل الفصول بالمدرسة وتم تطبيق أعلى معايير الجوده التى تنتهجها الهيئة فى التنفيذ حيث تم توفير طفايات الحريق بجميع الأدوار، بالإضافة إلى عمل خزانات مياه علوية تم توصيلها بحنفيات الحريق بجميع الأدوار وتم استبدال الزجاج العادى بزجاج مصنوع من مادة البولى إيثلين PE غير القابلة للكسر والمانعة لأشعة الشمس الضارة.

كما تم استخدام أحدث أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة من الكشافات المعتمدة لدى الهيئة من نوعية ليد تيوب LED Tube وكشافات الملاعب من نفس النوعية، بالإضافة إلى الاستلام الابتدائى لعملية إحلال جزئى لمبنى مدرسة البطل صلاح سالم للتعليم الأساسى بحى غرب أسيوط بطاقة 22 فصلا دراسيا، وذلك لخفض الكثافات داخل الفصول بالمدرسة كذلك القضاء على الفترة الثانية بالمدرسة حيث تم توفير طفايات الحريق بجميع الأدوار، بالإضافة إلى عمل خزانات مياه علوية تم توصيلها بحنفيات الحريق بجميع الأدوار وتم استبدال الزجاج العادى بزجاج مصنوع من مادة البولى إيثلين PE غير القابلة للكسر والمانعة لأشعة الشمس الضارة .