إزالة تعديات على 10 أفدنة بالإسماعيلية

أعلن العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم اليوم السبت، القيام بحملة مكبرة لإزالة التعديات المقامة على أراض زراعية وأراضي الدولة بنطاق قرية الحجاز التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات بمساحة 10 أفدنة عبارة عن حالة تعد على أراض زراعية بإقامة أسوار مخالفة، و12 حالة بناء مخالف، وحالة غلق ورشة بدون ترخيص، وتم التحفظ على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار رئيس مدينة الإسماعيلية، إلى أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإزالة التعديات المقامة على أراض زراعية وأراضي الدولة وقرار وقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر وعلى من يخالف ذلك يتم القبض عليه وتحويله للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشرف على الحملة محمود الصوري نائب مركز ومدينة الإسماعيلية، ومحمد سليمان رئيس قرية الحجاز، وكريمة سليم سكرتيرة عام القرية، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن ومركز شرطة أبو صوير، وبإرشاد مندوبي مديرية الزراعة.

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جانب من الحملة