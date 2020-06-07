حظك اليوم الأحد 7-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يملك مولود برج الأسد عددا من الصفات القيادية التي تؤهله للإمساك بزمام الأمور في حياته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وألا ترفض تعاون البعض معك واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تنجح اليوم في إصلاح أوضاع معقدة وتساعدك ملاحظتك القوية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.