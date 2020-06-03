حظك اليوم الأربعاء 3-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز برج الأسد بالابداع، الطموح، الكرم، السخاء، الحس الفكاهي، كما أنه يتمتع بشخصية قيادية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

أورانوس والقمر معاكسان وعليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد يسبب لك خلافا وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة، قم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.