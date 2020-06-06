"المنصة الإلكترونية"بجامعة مصر تستعد لامتحانات نهاية العام للبكالوريوس

تستعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، للتواصل الخاص مع طلابها عن بعد، من خلال منصة الجامعة الإلكترونية، والتى تستهدف فى المقام الأول التيسير على الطلاب فى إجراء امتحانات نهاية العام، مع الإلتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار التزام الجامعة بالإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة بالعمل عن بُعد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الاتجاه، تقوم الجامعة حاليا بالمزيد من التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكليات المختلفة بالجامعة، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة وإشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة من أجل إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2019-2020، لطلاب السنوات النهائية.

وقال الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة بجميع كلياتها تلتزم بقرارت الدولة لإجراء امتحانات طلاب السنوات النهائية (بكالوريوس وليسانس)، بحسب التعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات. وأعلن عن انتهاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من استلام أبحاث طلاب سنوات النقل، حيث جارٍ فحصها لإعلان نتائجها لجميع طلاب الكليات للعام الدراسي 2019-2020.

من جانبه، قال الدكتور هاني أمين عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن طلاب النقل بالكلية قد انتهوا بالفعل من تسليم الأبحاث اليوم السبت، مؤكدا على استعداد الكلية لامتحانات نهاية العام الدراسي والمقرر انطلاقها 1 يوليو 2020 موضحا أن طريقة امتحانات السنوات النهاية للطلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ستكون مقسمة كالتالي: مدة الامتحان النظري تبلغ ساعة واحدة، بينما نصف ساعة للامتحان الشفهي، وبعدها مباشرة تبدأ الاختبارات العملية التي تتم في نفس اليوم بعد الامتحان النظري.

وأكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على التزام الكلية بقرار الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، والتي أجلت امتحانات البكالوريس إلى 1 يوليو 2020، نظرا للظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

وكشف أمين عن استلام أبحاث طلاب سنوات النقل بالجامعة الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 يونيو الجاري، عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدا على أن الأبحاث تم تنفيذها وسط تواصل دائم بين أعضاء هيئة تدريس كلية طب الأسنان وطلابها.