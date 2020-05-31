75 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا

قالت السلطات الصحية في إيطاليا، يوم الأحد، إن 75 شخصا توفوا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن الوفيات من وباء كوفيد 19 في إيطاليا ارتفعت بنسبة 75 يوم الأحد مقابل 111 في اليوم السابق، في حين انخفض العدد اليومي للحالات الجديدة إلى 355 من 416 يوم السبت وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي للقتلى منذ ظهور المرض في 21 فبراير بلغ الآن 33415، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويبلغ عدد الحالات المؤكدة 233019، وهو سادس أعلى رصيد عالمي بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

وانخفض عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض إلى 42075 من 43691 في اليوم السابق.

ويوجد حاليا 435 شخصا في العناية المركزة، في حين كان العدد يوم السبت 450.