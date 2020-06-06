مقتل 8 وإصابة 7 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة

قتل 8 مدنيين سوريين وأصيب 7 آخرون بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن سيارة مفخخة انفجرت، اليوم، بالقرب من صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين والتي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وأضرار مادية في المكان واحتراق عدة سيارات.

وانفجرت أمس الجمعة، سيارة مفخخة بالقرب من المشفى الوطني في مدينة رأس العين؛ ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 3 من المدنيين ووقوع أضرار مادية.

وتصاعد الاقتتال المتواصل فيما بين المجموعات الإرهابية التي تأتمر بأوامر النظام التركي في مناطق انتشارها بريف الحسكة مؤخراً مترافقاً مع اتهامات متبادلة بالخيانة وإدخال وتفجير السيارات المفخخة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.