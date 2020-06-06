عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي ومرتزق من سوريا إلى ليبيا

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه عندما أوشك الجيش الليبي على تطهير العاصمة للأسف الشديد تدخلت تركيا بقوات كبيرة وبتعداد 10 آلاف إرهابي ومرتزق من سوريا وتركيا، مؤكدا على أن الجيش أدرك أن الحرب تضر بالجميع، "الجيش مضطر أن يستخدم قوة أكبر من ذلك، وبالتالي يكون الضرر من اقتحام العاصمة أكثر من الفائدة من الدخول للعاصمة في تلك المرحلة".

وأضاف "صالح" خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أنه استجابة لنداء الأخوة العرب وبعض الدول بأن الجيش يأخد خطوة إلى الوراء، وأن يحترم الهدنة وبالفعل قام بقبول الهدنة، ولكن للأسف الطرف الآخر لم يلتزم بها.