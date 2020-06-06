رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية: مصر لديها قبول كامل لدى الشعب الليبي

قال عبد الباسط هامل، رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، إن مصر قدمت خارطة حقيقة بعد إعلان المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية اليوم خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

وتابع هامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر لديها قبول كامل لدى الشعب الليبي وهو ما سينجح من المبادرة المصرية.

وطلب رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حقيقة تجاه تركيا وتحجيمها بعد إدخالها آلاف المرتزقة للأراضي الليبية.

ونصح الشعب الليبي بالجلوس على طاولة المفاوضات وعدم الانحياز إلى المشروع القطري والتركي الذي يخطط لتدمير ليبيا.