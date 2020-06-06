عاجل.. السيسي: من دواعي اعتزازي رعاية مصر لمبادرة ليبية - ليبية تهدف لتسوية سلمية

نشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي على "إنستجرام"، مجموعة من صور القمة الثلاثة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، التي عقدت بقصر الاتحادية.

وكتب الحساب الرسمي على لسان الرئيس: "شرفت اليوم بلقاء كل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بقصر الاتحادية صباح اليوم، والذي أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية - ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي".

وأضاف حساب الرئيس: "وإنه لمن دواعي اعتزازي أن هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التي هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة.. حفظ الله مصر وشعبها وسائر شعوب العالم".