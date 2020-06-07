"Saib" يُفعّل خدمة المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية على جميع بطاقات البنك

أعلن بنك saib عن تفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية على جميع بطاقات البنك. وأوضح عمرو عطا الله، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات، أن تفعيل خاصية المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية، يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى الراهن فى مجال المدفوعات الإلكترونية، كما يُعتبر الوسيلة الأكثر وقاية، خاصة فى ظل الظروف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تكون هناك مسافة بين البطاقة والماكينة عند الدفع، دون الحاجة للتعامل المباشر مع البائع أو إدخال الرقم السرى على ماكينة مما يختصر الوقت ولا يستدعى التعامل بالنقود الورقية.

وقال أمير سليمان، رئيس إدارة البطاقات، إن البطاقة تقوم بعمل تشفير لحظى لبيانات كل معاملة لا تلامسية تتم بها، بالإضافة إلى تكوين رمز جديد مع كل عملية ويكون هذا الرمز صالحاً للاستخدام مرة واحدة فقط، مما يضمن للعميل إتمام العمليات بأمان، كما يستطيع العميل متابعة الحركة على بطاقته عن طريق الرسائل القصيرة بعد إتمام كل معاملة.

وتعتبر البطاقات اللاتلامسية هى نفسها البطاقات البنكية المعروفة لكن مضاف لها تقنية حديثة هى تقنية contactless، وهذه الخاصية تمت إضافتها لبطاقات البنك بمختلف أنواعها (خصم مباشر - مسبقة الدفع - ائتمانية)، بما يتيح لحامل البطاقة إجراء عملية الشراء فقط بتلامس البطاقة مع ماكينة نقاط البيع «POS» المستخدمة فى المحلات التجارية دون الحاجة لإعطائها للتاجر وإدخالها فى الماكينة.

ويبلغ الحد الأقصى للحركة الواحدة 600 جنيه بدون إدخال الرقم السرى، وذلك وفقاً لمعايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية التى أصدرها البنك المركزى مؤخراً، ويتم إدخال الرقم السرى الخاص بالبطاقة فى حالة أن العملية الشرائية تزيد على مبلغ 600 جنيه مصرى.