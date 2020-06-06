معيط عن أهمية عودة الحياة الطبيعية: مفيش اقتصاد في العالم يقدر يكمل كده

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص جزء كبير من أزمة كورونا، واستطاع أن يمر منها بسلام.

وحول إجراءات الفتح، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة: "مفيش اقتصاد في العالم هيقدر يكمل بالشكل ده، اللي بيحصل بيأثر على الإنتاجية وتوفير فرص العمل والموازنة، وهناك فرق بين توفير احتياجات المواطن والدولة، والنهاردة المواطن عاوز السلع في المحلات وتوفير كل احتياجاته بأسعار مناسبة".

وتابع: "لما نبص هنلاقي إن فيه دربكة، وهنلاقي إن فيه حاجات كتير مش موجودة وأسعارها اتغيرت وعدينا المرحلة دي، الحاجات موجودة بأسعار مناسبة، لكن في فئات كتير تأثرت وفقدت عملها، وشوية شوية هيلاقي الوضع صعب بالنسبة له، وبالنسبة للدولة فإن نشاطها الاقتصادي ومشاريعها الاقتصادية تأثرت".

وأردف أن العمالة تأثرت لأن بعضها لم يحصل على مرتبات، وضعف القوة الشرائية أثر على اقتصاديات الشركات، لافتًا إلى أنه بدلًا من أن تحصل الدولة على الضرائب، صار مطلوبًا منها مساعدة كل القطاعات.

وواصل: "بدأت تستخدم الفوائض في إنها تمشي الدنيا، والمصروفات زادت والإيرادات قلت، كما زادت مطالب وزارة الصحة زادت والسلع التموينية".