المتحدة لحقوق الإنسان: لن تسمح مصر أن تكون ليبيا أرضا خصبة للإرهاب

أكد محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد التأكيد على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع كل من عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، كما طالب بالعودة إلى طاولة المفاوضات وذلك بهدف الوصول إلى حل يعود بالخير على كل مكونات الشعب الليبي، حيث ركز الرئيس على ضرورة أن يتم توزيع عادل للثروة في ليبيا.

وقال عبدالنعيم، لـ"الوطن"، إن الرؤية المصرية التي قدمها الرئيس السيسي استبعدت في كل الأحوال اللجوء للقوة والاحتكام للسلاح كحل للخلافات التي نشأت بين القوى المختلفة المتصارعة في تلك الدول، وذلك إيمانا من الرئيس أن السلاح والاحتكام له لن يحسم أي نزاع، ولن اكون له نتيجة نهائية تؤدي إلى استقرار هذا القطر، أو تلك الدولة.

وأضاف رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان: "التاريخ سوف يذكر الرئيس السيسي أنه رجل سلام، ودعا الشعب لحقن الدماء، مشيرًا إلى أن ما حدث في سوريا لا يمكن إعادته في ليبيا مرة ثانية، حيث إن ليبيا تمثل لنا أمنا قوميا لا نسمح أن تكون أرضا خصبة للتنظيمات الإرهابية.