عكاشة: "إعلان القاهرة" حول ليبيا مبادرة عملية.. وعلى "الوفاق" دراسته

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية مبادرة "إعلان القاهرة" حول الأزمة الليبية التي أعلنت اليوم، مشددا على أن بها قدر من الشمولية والعملية على الأرض، داعيا حكومة الوفاق إلى دراسة المبادرة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي من قصر الاتحادية، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية تقوم بالأساس على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وحل الميليشيات والذهاب إلى عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال "عكاشة"، لـ"الوطن"، إن المبادرة المصرية تقدم حلا لكل مشكلات ليبيا وتتناول كل التعقيدات التي تسببت في إطالة أمد الصراع، من خلال إشارتها إلى ضرورة إخراج الميليشيات التي جرى الزج بها في الداخل الليبي وتسببت في تعقيد المشهد، وهذا أمر يتجاوب مع تحديات الداخل الليبي".

وأضاف: "الجانب الآخر الهام هو إشارة المبادرة أنه لا يوجد إقصاء لأي طرف ليبي ولجميع المناطق، وهذا أمر مهم يعبر عن شمولية الرؤية المصرية، بل ويعد هذا الأمر من أهم نقاط تميز هذه المبادرة وتجاوبها مع التوجه الدولي من خلال إشراف أممي على المسارات الأمنية والسياسية".

وقال الخبير الأمني: "الأمر الثالث شديد الأهمية هو تمسك القاهرة وفق قناعاتها وما تنفذه في مصر بمسألة توحيد المؤسسات الليبية وضرورة أن تكون في حالة من التوحد والقوة حتى يمكن الاعتماد عليها من لانتشال ليبيا، وليكون الأمر ببيد الليبيين الوطنيين، ولتقوم تلك المؤسسات ببسط الأمن وإدارة الثروة لصالح الليبيين وضمان عدالة توزيعية على كل المدن والأقاليم".

وتابع: "وهذه نقاط محل تميز"، مشددا على أن إطلاق المبادرة من "القاهرة" أمر منطقي، كون مصر مساندة منذ اللحظة الأولى لليبيا والشعب الليبي، وليس هناك أبلغ من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الأمن القومي الليبي هو امتداد للأمن القومي المصري.

أما عن رد فعل حكومة الوفاق، قال "عكاشة": "هي ربما تحتاج لوقت كي تدرس هذه المبادرة وتقيم الأوضاع على وضعها الصحيح، أما الردود الانفعالية والمتعجلة فلا تخدم الحل في ليبيا". وتابع: "ربما يكون شكل من أشكال الدعاية الإعلامية لتلك الحكومة، لكن عليهم دراسة الأمر بتعقل وروية".

ولفت "عكاشة" إلى أن مصر في مبادرتها عندما تحدثت عن الحلول كلها ربطتها بالإشراف الدولي والأممي، مشددا أن على حكومة الوفاق إدراك أن من سيخرج ليبيا من أزمتها هو الإشراف الأممي الذي يعتمد كل الحلول، وحتى لا يسمح للأطراف الأخرى بالتدخل.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الإعلان يمثل مبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة في إطار جهود الأمم المتحدة، مؤكدا تطلعه إلى دعم دولي لتلك المبادرة وقيام الأمم المتحدة بدورها حيالها، والدعوة إلى طلاق العملية السياسية.