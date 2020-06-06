أمين ائتلاف دعم مصر: الحديث عن موعد الانتخابات المقبلة سابق لأوانه

أكد المهندس أحمد السجيني الأمين العام لإئتلاف دعم مصر، أنهم قدموا بعض التعديلات على القوانين المنظمة لعمل مجلس النواب وانتخاباته المقبلة.

وقال السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن ائتلاف الأغلبية النيابية تقدم بهذه التعديلات: "ده مش جديد وده مسار حديثنا خلال الأشهر الماضية".

وأوضح السجيني أن المشروع سيقدم غدًا للبرلمان ثم سيحال للجنة القانونية والتشريعية والتي ستبدأ مناقشة مشروع القانون ثم تكتب التقرير الخاص بها ويناقش بعدها القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، معتبرًا أن الحديث عن موعد انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ مرحلة سابقة لأوانها.

واشار إلى أنهم تقدموا بهذه التعديلات على القوانين المنظمة لمجلس النواب وانتخاباته وانتخابات مجلس الشيوخ في آخر دور تشريعي للمجلس من واقع التزامهم الدستوري: "منقدرش نسيب البلد فيها فراغ، ولابد من تشريع ينظم عمل البرلمان القادم والدستور اللي عدلناه بينص على أن يكون هناك غرفة تانية هي مجلس الشيوخ".

ولفت السجيني إلى أنه تم تقديم الاقتراح عبر الائتلاف لينال حالة من التوافق بين الأحزاب المشاركة في البرلمان.