"شكري" يشرح المبادرة الليبية لسكرتير عام الأمم المتحدة ووزراء 7 دول

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالات اليوم، بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، فضلاً عن وزراء خارجية الجزائر والمغرب وتونس والنيجر والسعودية والإمارات والأردن، حيث استعرض المبادرة السياسية الليبية التي جرى إطلاقها صباح اليوم، من القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وتناول "شكري" بالشرح عناصر المبادرة، مُعبراً عن حرص مصر، على التنسيق مع الدول المعنية بالوضع في الساحة الليبية، مؤكداً أن مصر، ستواصل البحث مع الدول الشقيقة والصديقة عن حل سياسي على ضوء المبادرة التي طرحت اليوم، وفي إطار الأهداف التي جرى الاتفاق عليها في إطار عملية برلين، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا.