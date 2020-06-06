عفاف شعيب تعلن وفاة شقيقتها بمستشفى الصف: دعواتكم بالثبات

توفيت منذ قليل، شقيقة الفنانة عفاف شعيب، بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفى الصف.

ونشرت "عفاف" خبر الوفاة عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله، في مستشفى الصف، أختي الغالية الحنونة، وأرجوكم أدعوا لها بالثبات، وسبحان من له الدوام".

يذكر أن مسلسل ختم النمر، كان آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب، مع أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، إسلام جمال، نسرين طافش، رشدي الشامي، أمير صلاح، تامر شلتوت، تميم عبده، جميل برسوم، إبراهيم فرح، ووفاء سالم، وهو من تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.