خروج 7 من مستشفيات العزل بقنا لتعافيهم من كورونا

خرج 7 أشخاص من مستشفيات العزل قنا، بعد تعافيهم من فيروس كورونا، فيما ارتفع عدد المعزولين من المصابين في مستشفى قنا العام منذ تحويلها للعزل إلى 23 مصابًا.

وأعلن مستشفى حميات نجع حمادي، اليوم السبت، برئاسة الدكتور عبادي غويل، تعافي وخروج 5 حالات، عقب شفائهم من فيروس كورونا المستجد، ضمن بروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار بيان مستشفى حميات نجع حمادى، إلى أن الحالات التى تماثلت للشفاء خرجت اليوم من المستشفى بحضور المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام للمحافظة، بعدما أثبتت التحاليل تحول نتائجهم من إيجابية لسلبية.

وأوضح بيان المستشفى، أن من بين الحالات عاملًا مقيما بقرية أولاد نجم، وتاجرًا مقيما بالمجتمع الجديد بنجع حمادي، ومواطنًا من محافظة أسيوط، وحالتين من مركز نقادة.

وأشارت مستشفى فرشوط إلى تعافي أول حالتين من كورونا، والحالتين من القارة والقناوية.

فيما أعلنت مستشفى قنا العام للعزل، وجود 23 مريضًا في المستشفى مصابين بكورونا، من بينهم 4 في قسم العناية، وذلك منذ تخصيص المستشفى للعزل، بينما شفيت أول حالة منذ يومين، في حين يتلقى الباقون العلاج وفق بروتوكولات العلاج.