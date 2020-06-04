بعد 4 أيام من تحويلها لمستشفى عزل.. قنا العام تحتفل بعلاج أول مريض كورونا

احتفل مستشفى قنا العام، بتعافي وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تحويل المستشفى إلى حجر صحى منذ 4 أيام.

قدم مدير المستشفي العام هديه تذكارية "القرآن الكريم" لأول حالة تماثلت للشفاء، احتفاءًا بهذا الحدث، وإحداث نتائج جيدة مع بداية تحويل المستشفي لحجر صحى.

و قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، احتفل المستشفى اليوم الخميس، بتعافي وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا بعد دخوله المستشفي منذ 10 أيام قبل تحويلها لمستشفي حجر و ظهور عينتين سلبيتين.

وأضاف الديب، أن المريض تماثل للشفاء بفضل تعاون الفريق الطبي و إصرارهم على إحداث نتائج إيجابية من بداية تحويل المستشفى إلي حجر صحى.

وأشار الديب، إلي أن قسم الباطنة بالتعاون مع بقية الأقسام، بذل مجهود مشكور مع حالات كورونا التى تم تحويلها للمستشفي وهو ما ساهم فى إحداث نتائج سريعة.

و كان عبدالرؤوف ربيع عبدالله ٤٢ عام، مقيم من مركز قوص، عانى من الإصابة بفيروس كورونا، وتم تحويله من مستشفي قوص إلى المستشفى العام للعلاج من فيروس كورونا.