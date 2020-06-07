خبير أمن معلومات يوضح خطورة التطبيقات المشبوهة واختراقها للهواتف

قال مصطفى أبو جمرة خبير أمن المعلومات، إن المواطنين ينبغي أن يكون لديهم مهارات حماية نفسهم على شبكات الإنترنت مثل مهاراته في حماية نفسه بالشوارع.

وشدد أبو جمرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، "مينفعش شخص يفتح لينك ميعرفهوش، أو ينزل إيميل ميعرفهوش، ومينزلش على الموبايل تطبيق جديد مش معروف ومش من شركة ذات سمعة طيبة، وضروري الناس تبقى عارفة أنه بيجيز للتطبيق اللي بينزله على موبايله يطلع على كل محتوى الموبايل من صور ورسائل وفيديوهات وخلافه".

وأضاف أبو جمرة أن كافة التطبيقات تعرض مستخدمها لتحرش إلكتروني، ويجب تغيير الباسوورد كل فترة ولابد أن تكون صعبة، مشيرا لزيادة استخدام التطبيقات الترفيهية الفترات الماضية، "المصريين تفوقوا على نفسهم في إستخدام سناب شاب، والفيس بوك زاد استخدامه 50%، والألعاب زادت 75%، وتلجرام وزوم استخدامها زاد 3500% و1100%".

ووجه أبو جمرة رسالة للمواطنين: "الإنترنت للترفيه والعمل والتعلم ومش كله سوشيال ميديا، ومواقع التعليم بقت كتيرة جدا ومتاحة جدا، والناس لازم تستفيد من وقتها في البيت، والعصر القادم هيكون للإستخدام الرقمي".

وأشار أبو جمرة إلى أن الاختراق يحدث لا محالة، ولابد من عدم الاحتفاظ بملفات شخصية وتغيير الباسوورد كل فترة، شارحا أن مستخدمي الإنترنت لهم أعمار مختلفة واهتمامات مختلفة، ولكن لا بد للأطفال من مراقبة على استخدامهم للإنترنت وأخذ الاحتياطات اللازمة.