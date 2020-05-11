القومي للاتصالات: أداء شبكات الإنترنت مشرفا بسبب جهود الدولة

قال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنّ شبكات الإنترنت شهدت كثافة كبيرة في الاستخدام مؤخرا، بعد جائحة كورونا التي ضربت العالم وخلّفت ملايين الإصابات فضلا عن الضحايا.

وأضاف شريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ أداء شبكة الاتصالات في مصر كان مشرفا، بسبب جهود الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال السنوات الماضية، في تحسين للشبكة التحتية وتطوير الإنترنت.

وأوضح أنّ الجهاز يراقب بشكل دوري مستوى الأحمال ورفع كفاءة الشبكات واستهلاك الإنترنت، لافتا إلى أنّ شبكات الأنترنت في مصر تتسم بالقوة والاستقرار في مختلف الأوقات، ما أهلها لتحمل زيادة المستخدمين في فترة زمنية قصيرة.