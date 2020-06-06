زعيم الأغلبية البرلمانية يكشف تفاصيل قانون مجلس الشيوخ

كشف رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبي، تفاصيل تقدم الائتلاف غدا بمشروع قانون مجلس الشيوخ، وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب، حيث أكد القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "ندرك أهمية مجلس الشيوخ ذو الخبرة، فقد فقدنا مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية والآن نستعيد الحياة النيابية من جديد".

وتابع: "نقترح أن يكون نظام الانتخاب في النواب 50% فردي و50% قوائم، مقسمة على 4 قوائم"، مضيفًا أن قانون تقسيم الدوائر سيتم الإعلان عنه قريبًا بعد دراسته في البرلمان.