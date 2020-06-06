حبس سائق 4 أيام لخلعه ملابسه بعد خرقه للحظر ببورسعيد

قررت نيابة الضواحي ببورسعيد، اليوم، حبس سائق سيارة أجرة خلع ملابسه أمام رجال مباحث الضواحي والمرور، اعتراضًا على ضبطه مساء أمس مخترقًا لحظر التجوال أمام مبنى حي الضواحي بالمحافظة، وذلك بعد أن تداولت صفحات التواصل الاجتماعى فيديوهات للحادث.

ووجهت النيابة للسائق اتهام القيام بفعل فاضح في الطريق العام، واختراق ساعات الحظر التى أقرها رئيس مجلس الوزراء بسبب جائحة فيروس كورونا التى تمر بالبلاد، كما أمرت بالكشف عليه إذا كان يتعاطى موادًا مخدرة.

كانت حملة مكبرة تحت إشراف اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، وبرئاسة العميد محمد بصلة مدير إدارة المرور، والعقيد حسن السخري رئيس مباحث المرور، وبمشاركة رجال مباحث الضواحي، قد استوقفت "عمرو أ.ع.أ" 47 سنة، فني هندسة بالشركة المصرية للاتصالات فى كمين أمام مبنى حي الضواحي، لخرقه الحظر، لكنه انفعل، وقام بخلع ملابسه، وصعد فوق سيارة المرور "نصف نقل"، وألقى رجال مباحث المرور القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.