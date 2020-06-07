دبلوماسي سابق: السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته تجاه الأزمة الليبية

أشاد السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس من قصر الاتحادية في وجود المشير خليفة حفتر، القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، موضحًا أن تلك المبادرة تعد خارطة طريق من أجل إنهاء الأزمة الليبية من خلال مسارات متكاملة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وهذا يُعد حلا شاملا للأزمة.

وأضاف "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الرئيس السيسي يبذل جهودا مستمرة لإنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الأمن له، فالأمن الليبي يُعد جزءا من الأمن القومي المصري، واستقراره جزء من استقرار مصر، فالمبادرة المصرية تختلف عن المبادرات السابقة لأنها تستند إلى مبادرات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى جانب أنها متكاملة.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المبادرة المصرية تُعد دعوة لكل الدول والقوى الإقليمية من أجل دعم هذه المبادرة، فمصر دعت الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، لمساندة المبادرة، "هذا يعنى أن الرئيس السيسي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته من أجل إنهاء العبث التركي في الشأن الليبي وإنهاء وجود المرتزقة الأجانب".