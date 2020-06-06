فيديو.. الرميح: كلمة السيسي اليوم بشأن ليبيا موجهة للمجتمع الدولي

قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، هي موجهة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته تجاه الأزمة الليبية.

وتابع الرميح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" إنه كان على ثقة تامة بقيام مصر بالتحرك في الوقت المناسب لإنهاء الأزمة الليبية بعد إطلاق إعلان القاهرة متضمناً مبادرة ليبية - ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا.

وأضاف أن حل الأزمة الليبية جاء من مصر الشقيقة الكبرى أرض الكنانة التي وضعت التشخيص المناسب للأزمة الليبية، مؤكدا أنه لن يتم السماح لأي دولة بالمزايدة فالرئيس عبد الفتاح السيسي خاطب العالم وكأنه يقول لهم أنتم عليكم الالتزام القانوني والأخلاقي والسياسي يا من أوقعتم ليبيا في مستنقع الإرهاب.

وكشف مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، أن المبادرة المصرية تحدثت عن إنهاء المليشيات المسلحة ونزع السلاح وسيادة القوات المسلحة الليبية على الأراضي الليبية، وأن المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن المبادرة المصرية حضره سفراء من الدول الكبرى الخمس والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي حتى ينقلوا وجهة النظر المصرية إلى رؤسائهم.

وأشار الرميح إلى أن الرئيس السيسي قام بجولات مكوكية مع وزير الخارجية سامح شكري لإنجاح المبادرة المصرية، وتم التواصل بخصوص ذلك الشأن مع الرئيس الأمريكي والروسي والفرنسي والمستشار الألمانية إنجيلا ميركل.

واختتم تصريحاته قائلا إن العالم يعي من هي مصر، كاشفا أن المبادرة المصرية في طريقها إلى مجلس الأمن من أجل اعتمادها وتنفيذها لحل الأزمة الليبية، بحسب قوله.