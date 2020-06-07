ريم البارودي عن قرار عدم ظهورها على الشاشة: "التزمت الصمت"

علقت الفنانة ريم البارودي على قرار المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بمنع عدد من الإعلاميين من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهم على ترخيص من نقابة الإعلاميين.

وكتبت "ريم" عبر حسابها الشخصي "انستجرام"، "نقابة المهن التمثيلية تدخلت، ووعدت الدكتور أشرف زكي أني التزم الصمت وكل شيء مسجل من أول ما سربوا الفويسات لحد البيان اللي بيتبعت.. لما كبار بيدخلوا لازم أسكت أشكرك".

وقرر المجلس منع ظهور ريم البارودى التى تقدم برنامج "شارع النهار" على شاشة قناة النهار، بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام أو لحين تقنين أوضاعها بنقابة الإعلاميين بالقيد فى جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.

يذكر أن آخر أعمال ريم مسلسل "جمع سالم"، مع زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.