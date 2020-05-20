في الحلقة الـ27 من جمع سالم.. ريم البارودي تكتشف حقيقة والدها فوزي حرب

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل جمع سالم، معرفة كريمة "ريم البارودي" بالحقيقة، أن والدها "سامح الصريطي"، هو حارث البرقوقي، وليس فوزي حرب، بعد التحقيق معه بتهمة الاتجار في الآثار، وتكشف أن الدكتورة مريم "زينة"، ويونس "هشام محمد"، والشيخ يوسف "محمد عادل" أبناء عمها.

كذلك شعر شريف "محمد علاء"، بالقلق بسبب التحقيق مع فوزي حرب "سامح الصريطي"، ويعرف من مريم "زينة" أن الأمر لا يخص والدته ناهد "سلوى خطاب".

وينصب يونس، فخ لعمه فوزي حرب، ويتفق معه أن يعطيه قطعة الآثار، التي سرقها من منزله، وبعض الأوراق التي تخصه مقابل أن يعيد له هو وأشقائه أرضهم وأموالهم، وعند عملية الاستلام تلقى الشرطة القبض على فوزي حرب متلبس.

يناقش المسلسل، قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب مريم، التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل "جمع سالم"، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، محمد شاهين، محمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.